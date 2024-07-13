Üye Girişi
Haberler

İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangın, diğer otomobile de sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazım Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Barış Yılmaz'a ait otomobildeki incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocuğun, evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan otomobile girdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangında otomobillerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kazım Yılmaz İtfaiye Ödemiş Çocuk İzmir Acil Durum İzmir Kaza Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title