İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangın, diğer otomobile de sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazım Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Barış Yılmaz'a ait otomobildeki incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çocuğun, evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan otomobile girdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi.
Çıkış sebebi araştırılan yangında otomobillerde hasar oluştu.