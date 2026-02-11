Haberler

İzmir'de panelvanın kaldırımdaki yayaya çarpması güvenlik kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde bir panelvanın kaldırımda yürüyen bir yayaya çarpması sonucu kazada her iki kişi hafif yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde panelvanın kaldırımda yürüyen yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Menderes Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

Araç bir iş yerinin kolonuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan sürücü ile yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
