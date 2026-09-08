İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
- Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Yusuf I. (17) idaresindeki 07 DB 442 plakalı motosiklet, Birgi Yolu Caddesi'ne girmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen Necati S'nin (25) kullandığı 35 CJF 740 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yusuf I, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA