İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

- Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kiraz ilçesinden Ödemiş yönüne seyreden Hüsnü T. (24) idaresindeki 35 COG 585 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisindeki kavşakta, Durmuş B'nin (19) kullandığı 20 NP 072 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüsnü T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Durmuş B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar