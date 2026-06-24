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İzmir'de su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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İzmir'in Kiraz ilçesinde bir otomobil, mera yangınına giden su tankeriyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özge Dönmez hastaneye kaldırılırken, su tankeri sürücüsü gözaltına alındı. Dönmez'in 19 Mart'ta oğlunu tarım makinesinde kaybettiği öğrenildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobilin, su tankeriyle çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Özge Dönmez (31) idaresindeki 35 T 2383 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi'ndeki mera yangınına gitmekte olan Kiraz Belediyesinde görevli U.Z. (25) yönetimindeki 35 AGA 092 plakalı su tankeriyle Hakimler Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Dönmez, Kiraz Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücü U.Z. gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Oğlunu tarım makinesine sıkışması sonucu kaybetmiş

???????Özge Dönmez'in 11 yaşındaki oğlu Mehmet Dönmez'in, 19 Mart'ta Suludere Mahallesi'ndeki tarlalarında traktörle çalışan babası Ahmet Dönmez'in kullandığı araca bağlı toprak işleme makinesine sıkışarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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