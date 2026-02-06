İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü
Menderes ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otomobil, jandarma ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OTOMOBİL DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI
İzmir'in Menderes ilçesindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği otomobil, sürüklendiği dere yatağından çıkarıldı. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde inceleme yapacağı bildirildi.
Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel