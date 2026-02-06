Haberler

İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü

İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü
Güncelleme:
Menderes ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otomobil, jandarma ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI

İzmir'in Menderes ilçesindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği otomobil, sürüklendiği dere yatağından çıkarıldı. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde inceleme yapacağı bildirildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

