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İzmir'de Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Yürüyüş Gerçekleştirildi

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İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, belediye başkanlarının da katılımıyla otizmli kişilerin sorunlarına dikkat çekmek için 2. İzmir Otizm Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "Otizm bizim tercihimiz değil, farkında olmak sizin tercihiniz", "Otizm hayata farklı açıdan bakmaktır", "Beni anlayın istiyorum", "Otizmin farkındayım, ben hep senin yanındayım" yazılı pankartlar taşıyan grup, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne yürüdü.

Türkan Saylan Sanat Merkezi'nin önünde sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, otizmli bireylerinin sorunlarının farkında olduklarını ve çözüm noktasında tüm kurumlarla bir yol haritası çizeceklerini söyledi.

Tugay, otizmli bireylerin spor ve istihdama katılımı için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onları kazanmak istiyoruz. Her geçen gün sayıları artıyor, ne yazık ki bilmediğimiz bir şekilde. Buna da dikkat çekmek lazım. Toplumun bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Yerel yönetim ve merkezi hükümetin daha aktif olması gerekiyor. Hem bir doktor hem çocukları gerçekten çok seven biri olarak otizmli bireylerin sorunlarını kamunun şemsiyesi altında çözecek bir platform oluşturacağız."

Kabul, Eşitlik, Dahil Olma ve İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu da otizmlilerin yalnız bırakıldığını, bu çocukların ailelerinin gücü oranında desteklenebildiğini belirtti.

Her yıl Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde "Otizmlinin yanındayız" mesajları verildiğini ancak ertesi gün otizmliler ve ailelerinin yeniden görünmez hale geldiğini aktaran Ahmetoğlu, yerel yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Açıklamalar sonrası otizmli birey Demir Bilginperk baterisiyle mini konser verdi. Etkinliğe İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı İlknur Peder ve Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş da destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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