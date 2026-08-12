İzmir'de Otel Banyosunda Elektrik Akımına Kapılan Genç Öldü
İzmir'in Konak ilçesinde kaldığı otelin banyosunda hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde kaldığı otelin banyosunda hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Batuhan Görer'e (27) ulaşamayan görevliler durumu polise bildirdi.
Banyoda hareketsiz halde bulunan Görer, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Görer'in banyodaki şofbenden elektrik akımına kapıldığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA