İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Kaynak: AA