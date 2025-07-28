İzmir'de Orman Yangınında Kaplumbağalar Kurtarıldı

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Bornova ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 18 yaşındaki Hakkı Han, bir kaplumbağayı yangından kurtararak su içirdi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalardan birine bir vatandaş su içirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaplumbağalardan birini kurtaran Hakkı Han (18), "İşteydim, yangını duyunca çıkıp, geldim. Söndürme çalışmalarına yardım ederken kaplumbağayı görüp kurtardım. Ateşin içindeydi kürekle alıp çıkardım" dedi.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçlarının söndürme çalışmalarına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.

Haber - Kamera Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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