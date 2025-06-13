İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Mordoğan Mahallesi'nde başladı ve kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma sürüyor.
(İZMİR) - İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın, Mordoğan Mahallesi'nde bugün saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Yangına ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 dakika içerisinde gerçekleşirken, yangını kontrol altına almak için bölgede ekipler tarafından hem havadan hem karadan yoğun bir çalışma başlatıldı.
Müdahale kapsamında; Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozerin görev yaptığı bildirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel