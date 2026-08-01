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İzmir'de orman yangını çıktı

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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Tınaztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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