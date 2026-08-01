İzmir'de orman yangını
İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı.
İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Tınaztepe Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı