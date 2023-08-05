İzmir'de orman yangını (2)
Güncel Haberler
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Kınık ilçesinde, saat 17.40'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Kınık ilçesinde, saat 17.40'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Saat 21.00'den itibaren bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Ertuğrul KOÇAK / İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel