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İzmir'de orman yangını (2)

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3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Kınık ilçesinde, saat 17.40'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Kınık ilçesinde, saat 17.40'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Saat 21.00'den itibaren bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ertuğrul KOÇAK / İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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