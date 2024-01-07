İzmir'de Olumsuz Hava ve Deniz Koşulları Nedeniyle Tüm Vapur Seferleri İptal Edildi
İZDENİZ Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.