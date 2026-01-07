Haberler

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

Güncelleme:
İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce devam ettiği belirtilen Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 16.00 itibariyle iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
