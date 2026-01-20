Haberler

İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

Güncelleme:
İzmir'de, kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle Bostanlı - Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ, yolcu gemisi seferlerinin ise program dahilinde devam edeceğini açıkladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular İskelesini etkileyen kuzeydoğu yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13.10 itibariyle Bostanlı - Üçkuyular hattında arabalı feribot seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." bilgisi verildi.

Yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
