Haberler

Öğrencilerini evine temizlik yapmaya götüren öğretmene soruşturma

Öğrencilerini evine temizlik yapmaya götüren öğretmene soruşturma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bornova'da bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, 6 kız öğrenciyi okul dışında evinde temizlik yapmaya götürdüğü iddialarıyla karşı karşıya. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.

İZMİR Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.T. hakkında idari soruşturma başlattı.

Bornova'da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı. Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın