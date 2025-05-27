İzmir'de öğrencilerin iyilik projeleri sergilendi

İzmir'de öğrencilerin iyilik projeleri sergilendi
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyilik Gönüllüleri Projesi" kapsamında sergi ve sertifika töreni düzenlendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyilik Gönüllüleri Projesi" kapsamında sergi ve sertifika töreni düzenlendi.

Müdürlüğün 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, projeye katılan öğrencilerin iyilik temalı sosyal sorumluluk çalışmaları sergilendi.

Öğrencilere gönüllü faaliyetleri ve emeklerinden dolayı sertifikalarının verilmesinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin toplumsal duyarlılığının artırılması, empati ve yardımlaşma kültürünün geliştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Yetenekli, çevresine duyarlı ve topluma katkı sağlayan öğrencilerin yetişmesini önemsediklerini dile getiren Yahşi, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Kiraz'da, Kınık'ta, hayvanlarına bakamayan yaşlıların veya Bornova'da, Karşıyaka'da ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalarımızın yardımına koştu. Yaşlılarımıza yardım eden, dışarıdaki hayvanlarımıza merhamet gösteren bir neslin yetişmesi için bu projeyi çok önemsiyoruz."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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