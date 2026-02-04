Haberler

İzmir'de anne babalar, lise öğrencisi çocuklarıyla yemek yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yiyecek ve içecek bölümü öğrencileri, aileleriyle katıldıkları 'Nesilden Nesile Tatlar' yemek yarışmasında özgün yemekler hazırlayarak mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldular.

İzmir'de yiyecek ve içecek bölümlerinde öğrenim gören lise öğrencileri, anne veya babalarıyla katıldıkları yemek yarışmasında en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ailem- İzmir Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Nesilden Nesile Tatlar" yemek yarışması, Alsancak Nevvar Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Yiyecek ve içecek bölümü 11 ve 12. sınıfta okuyan 16 öğrenci, anne veya babalarıyla birlikte katıldıkları yarışmada et, sos, sebze ve garnitür içeren özgün yemekler hazırladı.

Yarışma sayesinde öğrenciler, aldıkları mesleki eğitimi aileleriyle birlikte uygulama fırsatı yakalarken, bilgi ve becerilerini aile ortamı ve gerçek yaşamla da buluşturdu.

Etkinlikle, öğrenci-veli işbirliğinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimin aile desteğiyle pekiştirilmesi ve kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı