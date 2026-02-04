İzmir'de anne babalar, lise öğrencisi çocuklarıyla yemek yaptı

İzmir'de yiyecek ve içecek bölümlerinde öğrenim gören lise öğrencileri, anne veya babalarıyla katıldıkları yemek yarışmasında en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ailem- İzmir Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Nesilden Nesile Tatlar" yemek yarışması, Alsancak Nevvar Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Yiyecek ve içecek bölümü 11 ve 12. sınıfta okuyan 16 öğrenci, anne veya babalarıyla birlikte katıldıkları yarışmada et, sos, sebze ve garnitür içeren özgün yemekler hazırladı.

Yarışma sayesinde öğrenciler, aldıkları mesleki eğitimi aileleriyle birlikte uygulama fırsatı yakalarken, bilgi ve becerilerini aile ortamı ve gerçek yaşamla da buluşturdu.

Etkinlikle, öğrenci-veli işbirliğinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimin aile desteğiyle pekiştirilmesi ve kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımına katkı sağlanması hedefleniyor.