İzmir'de YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
İzmir'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavına öğrenciler erken saatlerde katıldı. Kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınan adaylar için velilere sınav süresince sessiz olmaları uyarısı yapıldı.
İzmir'de öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.
Sınava Konak ilçesindeki İzmir Atatürk Lisesi'nde girecek adaylar erken saatlerde okula geldi.
Adaylar kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol