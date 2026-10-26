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İzmir'de öğle saatlerinde başlayan hafif yağmurun ardından kenti sis kapladı

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İzmir'de öğle saatlerinde başlayan hafif yağmurun ardından kenti sis kapladı
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İzmir'de öğle saatlerinde başlayan hafif yağmurun ardından kenti sis kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

İZMİR'de hafif yağmurun altından kentte sis etkili oldu. Sis bulutu, kenti kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Öğle saatlerinde kentte hafif yağmur başladı. Yağmurun ardından sis tabakası etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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