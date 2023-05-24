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İzmir'de, naylon barakada erkek cesedi bulundu

İzmir'de, naylon barakada erkek cesedi bulundu

Güncel Haberler

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, naylon baraka içerisinde erkek cesedi bulundu.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, naylon baraka içerisinde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Necip Demir (52) isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

Kiraz'ın Köprübaşı Mevki Gümüşsuyu Caddesinde, bir naylon baraka içiresinden kötü koku gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelin polis ekipleri, erkek bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Necip Demir olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Necip Demir'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilek Acar Güleç - Güncel

Kiraz İzmir Güncel Haberler

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