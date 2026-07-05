Haberler

İzmir'de operasyon; 61 gözaltı

İzmir'de operasyon; 61 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de NATO liderlerini protesto edecekleri belirlenen yasa dışı sol örgütlerle bağlantılı 71 şüpheliden 61'i gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'de NATO liderlerini protesto edecekleri belirlenen yasa dışı sol örgütlerle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda 61 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, NATO liderlerini protesto edecekleri belirlenen yasa dışı sol örgütlerle bağlantılı 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 61 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, diğer 10 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

FOOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti

Köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Ehliyetsiz sürücünün 10 kilometrelik kaçışı servete mal oldu

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı