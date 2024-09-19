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İzmir'de Narkotik Köpeği ile Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Kokain Ele Geçirildi

İzmir'de Narkotik Köpeği ile Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Kokain Ele Geçirildi
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İzmir'de polis, narkotik köpeği Erez ile yaptığı aramada 5 kilo 537 gram kokain buldu. İki şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, polisin narkotik köpeği 'Erez' ile arama yaptığı otomobilde, 5 kilo 537 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışması kapsamında, kente İstanbul'dan otomobile gizlenerek uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili, 17 Eylül'de Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Erez ile arama yapıldı. Erez'in tepki verdiği çantada 5 kilo 537 gram kokain ele geçirildi. O.B. ve Y.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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