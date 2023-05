İzmir'de Müzisyenler, Cihan Aymaz Cinayetini Protesto Etti

KERİM UĞUR

İzmir'de müzisyenler, sokak sanatçısı Cihan Aymaz cinayetini protesto etti. Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) İzmir Sözcüsü Okan Kılıç, "Sahne emekçilerine karşı nefret ve şiddet kültürünün öldürdüğü Regaip Vatansever, Sarp Öztürk, Onur Şener, Zehra Bayır ve daha nice müzisyenlerin acılarını hala yüreklerimizde hissederken Cihan Aymaz'ı da aynı şekilde kaybetmemiz bizlerin öfkesini büyütüyor" dedi.

İzmir'de TEHİS üyesi müzisyenler, bugün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelerek, geçen hafta İstanbul Kadıköy'de öldürülen Cihan Aymaz'ı andı ve Aymaz cinayetini protesto etti.

"Hayatımız, emeğimiz, sanatımız değersiz değil" yazılı pankart açan İzmirli müzisyenler, ellerinde "Cihan Aymaz isyanımızdır", "Katledilen her müzisyen için hesap soracağız", "Katledilen müzisyenler isyanımızdır" yazılı dövizler taşıdı. Müzisyenler adına açıklamayı, TEHİS İzmir Sözcüsü Okan Kılıç yaptı. Kılıç, şunları söyledi:

"1 Mayıs'ın üzerinden bir gün geçmesinin ardından işçi katliamı devam ediyor. Genç müzisyen arkadaşımız Cihan Aymaz, Kadıköy rıhtımda sanatını icra ederken ırkçı faşist bir saldırı sonucunda öldürüldü. Bugünlerde davası olan, yine aynı şekilde öldürülen Onur Şener'in katillerinin henüz ceza almamasının bu cinayetlerin önünü açtığını biliyoruz. Sahne emekçilerine karşı nefret ve şiddet kültürünün öldürdüğü Regaip Vatansever, Sarp Öztürk, Onur Şener, Zehra Bayır ve daha nice müzisyenlerin acılarını hala yüreklerimizde hissederken Cihan Aymaz'ı da aynı şekilde kaybetmemiz bizlerin öfkesini büyütüyor.

"MÜZİK EMEKÇİLERİ, ÇETELEŞMİŞ ZİHNİYETİN HER ZAMAN HEDEFİ HALİNE GELİYOR"

Sahne aldıkları mekanlarda patronlar tarafından dövülen, emeklerinin karşılığını alamayan, enstrümanları kırılıp gasp edilen, sigortasız çalıştırılan müzik emekçileri, çeteleşmiş zihniyetin her zaman hedefi haline geliyor. Ölümlerin, tehditlerin ve tacizlerin mağduru olan müzik emekçileri, katillerini tanıyor, biliyor. Kapitalist sistemin kölesi olan çeteleşmiş zihniyetten hesap soracağız. Gerek meslekleri gerek cinsiyetleri gerekse kimliklerinden dolayı her zaman tacize ve ölüme mahkum edilen müzik emekçilerinin elbette ki asıl sorumluları devlet ve sermaye düzenidir. Pandemide, deprem sürecinde, kısacası her felakette işsiz ve mağdur olan biz müzik emekçileri, bu hak ihlallerine karşı 'artık yeter' diyoruz. Bu cinayetlere, şiddete boyun eğmeyeceğiz, mücadelemizi büyüteceğiz. Müzik emekçilerinin haklarını istiyoruz. Müzik emekçilerini katlettiğiniz faşist düzeninizden tek tek hesap soracağız. Yargılanacaksınız."

Açıklamanın ardından müzisyenler, şarkı söyleyerek basın açıklamasını sona erdirdi.