İzmir'de Motosikletli Yabancı Uyruklu Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu El Muhammed, yanından geçen otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Muhammed'in bacağına iki kurşun isabet ederken başından da yaralandı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu El Muhammed (20), yanından geçen otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına iki kurşun isabet eden Muhammed devrilen motosikletten yola savrulurken başından da yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muhammed'in hayati tehlikesi devam ettiği belirtilirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak ilçesi Bozkurt Mahallesi 844 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu El Muhammed, motosikletle seyir halindeyken, aynı istikamette giden otomobilden ateş açıldı. Muhammed, bacağına isabet eden 2 kurşun nedeniyle kullandığı motosikletten düştü ve başından yaralandı. Şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu ağır olan Muhammed, ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan otomobildeki şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.