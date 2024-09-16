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Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 22 yaşındaki bir motokurye, kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadını elle taciz etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden motosikletli kurye gözaltına alındı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE YÜRÜRKEN TACİZE UĞRADI

Tepekule Mahallesi 2083/1 sokak üzerinde motosikletli kuryenin yolda bebeğiyle yürüyen bir kadını elle taciz ettiği ihbarı üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadını taciz edenin 22 yaşındaki T.C. olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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Yorumlar (6)

Berk null:

Avrupa'yı geçtik sapıklık ya ona yanıyorum

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Cengiz:

Ülkede ahlak yoksunluğu had safhada bitti bitti

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Spectrum:

Birincisi Avrupa ülkesinde böyle görüntüleri görmememizin sebebi ceza ve yaptırımların çok ağır olması öyle kolay kolay kimse cesaret edemez yürek yemiş olman lazım, ikincisi buradaki gibi bir eğitim sistem yok, daha çok ilim, kültür, insanlara saygı aşılanıyor, bizde tam tersi ilim ve bilimden sürekli uzaklaştırılıyoruz. En basiti felsefe dersini kaldır yerine kuran dersi ekle. Ülkeye kültürlü bir birey için uğraş, camiye hoca değil, zaten isteyen dini kitaptan öğrenir, dayatma ile değil

16
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Vedat Tnc:

içimizdeki doyumsuz hayvandır. Kendisini yalnızca ihtiyaçlara göre ayarlayan, eleştiri kabul etmeyen, güdüsel, durdurulamayan yanımızdır. Buna verilebilecek en iyi örnek cinsellik, saldırganlık, açlık, kin vb. Bu yönü ağır basan birey vicdan olgusundan yoksundur.

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Bahaddin Yolcu:

Adli kontrol şartıyla....

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