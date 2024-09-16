Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 22 yaşındaki bir motokurye, kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadını elle taciz etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden motosikletli kurye gözaltına alındı.
KUCAĞINDA BEBEĞİYLE YÜRÜRKEN TACİZE UĞRADI
Tepekule Mahallesi 2083/1 sokak üzerinde motosikletli kuryenin yolda bebeğiyle yürüyen bir kadını elle taciz ettiği ihbarı üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadını taciz edenin 22 yaşındaki T.C. olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.