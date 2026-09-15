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İzmir'de motosikletin yayaya çarpması kamerada

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

M.A'nın (17) kullandığı 35 DBZ 288 plakalı motosiklet, Ovakent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin T'ye (75) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Muhittin T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmek isteyen Muhittin T'nin motosikletin geldiğini fark ederek geri dönmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması sonucu yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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