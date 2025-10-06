İzmir'de Motosiklet ve Vidanjör Çarpıştı: 1 Ölü

İZMİR'in Bornova ilçesinde vidanjör ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Dal(40) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi.

Halil İbrahim Dal idaresindeki 35 BMZ 563 plakalı motosiklet ile C.V.Y. yönetimindeki 35 CLN 402 plakalı vidanjör çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kaldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Halil İbrahim Dal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, C.V.Y'yi gözaltına aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.