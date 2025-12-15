Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin kadın sürücüsü M.Y.Ş. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.45 sıralarında Camikebir Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.Ş. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre hızla gelen M.B. yönetimindeki 35 CFT 739 otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede motosikletin kadın sürücüsü M.H.Ş.'nin hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü M.B. ile yolcu konumundaki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,