İzmir'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Tire ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayda, motosiklet sürücüleri ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Işıklı Mahallesi Gökçen yolunda ilerleyen Hüseyin Filiz (16) idaresindeki 35 BSG 292 plakalı motosiklete, sola doğru manevra yaptığı sırada aynı yönde seyreden Şefike Cömert'in (45) kullandığı 35 BMC 567 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler ile 35 BSG 292 plakalı motosikletteki Yiğit Öztürk (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel