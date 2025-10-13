İzmir'de Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayhan Öztoprak hayatını kaybederken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü S.U. tutuklandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı.
Dün meydana gelen kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
S.U. (54) idaresindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil dün Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde Ayhan Öztoprak'ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpışmış, Öztoprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. S.U. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel