İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, depoya ve iş yerlerine sıçradı

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan, bitişikteki depolar ile iş yerlerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı atölye ile alevlerin sirayet ettiği mobilya deposu, pano ve kablo imalatı yapılan iş yerine ait 2 depo, mobilya dükkanı ve başka iş yerine ait depo zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı