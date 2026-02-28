Haberler

İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, depoya ve iş yerlerine sıçradı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, çevredeki depolar ile iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, zarar gören iş yerlerinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan, bitişikteki depolar ile iş yerlerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı atölye ile alevlerin sirayet ettiği mobilya deposu, pano ve kablo imalatı yapılan iş yerine ait 2 depo, mobilya dükkanı ve başka iş yerine ait depo zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
