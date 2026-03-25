İzmir'de atölye ve depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde mobilyacıların bulunduğu bölgede çıkan yangın, 3 atölye ve 2 depoyu etkiledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 atölye ve 2 depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile 2 mobilya deposuna sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir