İzmir'de atölye ve depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 atölye ve 2 depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile 2 mobilya deposuna sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.