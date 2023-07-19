İzmir'de minibüsle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletli kurye Onurhan Ekiz (22) hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan Ekiz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletli kurye Onurhan Ekiz (22) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. M.S. yönetimindeki minibüs, kavşakta kurye Onurhan Ekiz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ekiz, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinde durumunun ağır olduğu belirlenen Ekiz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü M.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.