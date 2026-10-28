İzmir'de midesinde 322 gram sentetik uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı

İzmir'de midesinde 322 gram sentetik uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda durdurulan şüphelinin iç beden muayenesinde midesinde 47 kapsül halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'de midesinde kapsüller halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 şüpheliyi durdurdu.
İç beden muayenesi yapılan şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA