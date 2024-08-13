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İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü'ne silahlı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'in uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'in uğradığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Ağustos'ta sabah saatlerinde İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, silahlı saldırıya uğradı. Dikmen, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dikmen'e sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Dikmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini belirledi. 10 Ağustos'ta yapılan operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Murat Özcan ile olay anında ve sonrasında ona yardım ettiği ileri sürülen Y.A. adlı kadın yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında 'Hırsızlık', 'Gasp' gibi suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Özcan tutuklanırken, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Menderes Dikmen İzmir Güncel Haberler

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