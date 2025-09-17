Haberler

İzmir'de Marksist Leninist Komünist Parti'ye Yönelik Operasyon: 18 Gözaltı

İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlı terör örgütü MLKP'ye mensup 18 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR'de silahlı terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. 12 Eylül'de İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

