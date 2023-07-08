İzmir'de makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Kontrol altına alınan yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan makilik ve otluk alanda meydana geldi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Aliağa Belediyesi ekipleri müdahale etti. Havadan 2 uçak ve 2 helikopter desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 hektar alanı etkileyen yangının etkilediği alanlarda soğutma çalışmaları yürütülüyor.