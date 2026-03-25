Haberler

İzmir'de otoyolda makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de otoyolda makas atarak ilerleyen 32 yaşındaki A.U. isimli sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün lisansı 60 gün süreyle iptal edilip aracı trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından 27 BMV 80 plakalı otomobilin İzmir Çevreyolu Işıkkent mevkisinden Bornova istikametine makas atarak ilerlediği görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Sürücünün 32 yaşındaki A.U. olduğunu belirleyen ekipler, gözaltına aldıkları sürücüye 90 bin lira idari para cezası uyguladı. A.U'nun sürücü belgesine de 60 gün süreyle el koyan ekipler, otomobili trafikten 60 gün süreyle menetti.

Ayrıca, A.U. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü

İçi yolcu doluydu! Facia anbean kaydedildi
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi