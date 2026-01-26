Haberler

İzmir'de vapur iskelesinin altında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'de vapur iskelesinin altında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karşıyaka Vapur İskelesi'nin altındaki kolonlar arasında mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin su altı kurtarma çalışması ile kurtarıldı. 20 dakika süren kurtarma operasyonunda kedinin sağlık durumu iyi olduğu açıklandı.

İzmir'de Karşıyaka Vapur İskelesi'nin altındaki kolonlar arasında mahsur kalan kedi, itfaiyenin su altı kurtarma timi tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kedinin mazgaldan düşerek iskelenin altında sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi ekipleri, denize girerek kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalara botla destek veren ekiplerin de katılımıyla kedi, yaklaşık 20 dakika sonra kurtarıldı.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti