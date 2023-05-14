İzmir'de lisede sandıkların kapanmasına 1 saat kala kuyruklar oluştu

İZMİR'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde seçim sandıklarının kapanmasına 1 saat kala uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İzmir'de kayıtlı 3 milyon 442 bin 424 seçmen oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. 9 bin 877 sandık kurulan ilde vatandaşlar, adreslerine göre belirlenen okullara giderek, sandık kurulu görevlilerinin kimlik tespitinin ardından oy pusulalarını teslim aldı. Pusulaları, zarfı ve mührü alan seçmen, kabine girip vatandaşlık görevini yerine getirdi. Öte yandan saat 17.00'de sonlanacak oy kullanma işlemine 1 saat kala kentin belirli noktalarında uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde de vatandaşlar oy kullanmak için uzun süre sıralarda bekledi.