İzmir'de yağış nedeniyle çöken Ödemiş-Turgutlu yolu tamamen ulaşıma kapandı

İzmir'de hafta boyunca etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle dün bir kısmı çöken ve ulaşıma kapatılan Ödemiş-Turgutlu yolu, Yukarıdere Köprüsü'nün yıkılması sonucu tamamen trafiğe kapatıldı.

Ödemiş ile Manisa'nın Turgutlu ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda Yukarıdere Köprüsü, dün kısmen zarar görmesinin ardından bugün tamamen yıkıldı.

Köprünün yıkılmasıyla yolun ortasında boşluk oluştu ve kara yolu ikiye ayrıldı.

Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, AA muhabirine, bölgede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle köprünün önce bir bölümünün çöktüğünü, derenin yatağında sürüklenen rüsubatın menfezi tıkaması sonucu yapının tamamen yıkıldığını söyledi.

Köprünün yanı sıra devrilen 2 elektrik direğinin 5 mahalleye enerji sağladığını belirten Toktaş, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.

Dağıtım şirketi ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ederek Lübbey Mahallesi'ne geçici trafo kurduğunu aktaran Toktaş, dün akşamdan itibaren 5 mahallenin elektriğinin geçici olarak verilmeye başlandığını dile getirdi.

Toktaş, Ödemiş'ten 5 mahalle üzerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine uzanan yolun güvenlik gerekçesiyle tamamen trafiğe kapatıldığını kaydetti.