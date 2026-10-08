İzmir'de kurs yerinde kalça dolgusu sonrası ölüm davası başladı, 6 sanık yargılanıyor

İzmir'de estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yaptırdığı iddia edilen Melike Çiftçi'nin ölümüne ilişkin 1'i doktor 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle açılan dava başladı.

Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, iş yeri sahibi tutuksuz sanık K.Ö. katılmazken, diğer sanıklar ile Çiftçi'nin kardeşleri ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan B.E., Çiftçi'ye işlemin yapılmadığını iddia ederek, "Olay günü Melike Hanım randevusuz bir şekilde geldi. İşlem yaptırmak istemiyordu, Ö.Ö. ile görüşmek istedi. Ö.Ö. olmadığı için biz kurs hakkında bilgi verdik. Sonrasında fenalaştı zaten, geldiğinde kötü olduğunu söylemişti. Şahsa bir operasyon yapılmamıştır, suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Sanık B.B. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Görüşme yapılırken fenalaşmış. Ben kendisini görmedim. Müdahale edip, ambulans çağırdık. Daha sonra yoldan birini çevirdim ve özel bir hastanenin acil servisine kadar götürdüm. Kalçasında kalem izlerinin olduğunu söylediler. Bilgim yoktur." diye konuştu.

Melike Çiftçi'nin ablası G.K. de kardeşinin oraya kalça dolgusu için gittiğini belirtip sanıkların doğruyu söylemediğini savunarak, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 21 Ocak 2027'ye erteledi.

İddianameden

Bostanlı Mahallesi'nde 29 Ekim 2024'te estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yaptırdığı iddia edilen Melike Çiftçi'nin (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, hazırlanan iddianamedeki otopsi raporunda Çiftçi'nin ölümünün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan ileri gelen) sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

Maktulün sanık doktor Ö.Ö. (60) ile görüştüğü, Ö.Ö'nün estetik işlemini kardeşi sanık K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirdiği belirtilmişti.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.S.'nin??????, sanık Ö.Ö'nün kendisine de dolgu işlemi yaptığını, kurs yerini estetik operasyon yapmak için kullandığını öne sürmüştü.

Yine iddianamede, Ö.Ö'nün, maktule kalça dolgusu işlemleri yaptığı, şüphelinin bu işlemi ameliyathane vasfına haiz olmayan, operasyonel işlemler yapılmasına ilişkin izni olmayan, eğitim kursu vasfındaki iş yerinde yaptığı, bu nedenle şüphelinin eyleminin basit taksir olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki şüpheli hakkında taksirle yaralama, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin birden fazla dosyanın olduğunun, bu nedenle yaptığı işlem neticesinde meydana gelen ölüm olayında bilinçli taksir düzeyinde kusurunun olduğunun kabulünün gerektiği anlaşılması belirtilmişti.

İş yerinde bulunan diğer 4 sanığın, maktule yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizleyerek çelişkili beyanda bulunduklarının değerlendirildiği belirtilen iddianamede, sanık doktor Ö.Ö'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı, sanığa 14 Temmuz 2023'te "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği, bu kararın da 19 Mart 2024'te istinafça onandığı, temyiz için Yargıtaya gönderildiği belirtilmişti.

İddianamede doktor Ö.Ö. ile kardeşi ve iş yeri sahibi K.Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar E.B., B.E., B.B. ve N.E. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame Karşıyaka 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Kaynak: AA