Üye Girişi
Haberler

İzmir'de kurbanlık danalar kaçtı, sahipleri kovaladı

Güncel Haberler

İzmir'de bayramın ilk günü sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar trafikteki sürücülerde ve vatandaşlarda paniğe neden olurken, sahiplerinin kaçan hayvanları yakalama çalışmaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir'de kurbanlık danalar kaçtı, sahipleri kovaladı

İZMİR - İzmir'de bayramın ilk günü sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar trafikteki sürücülerde ve vatandaşlarda paniğe neden olurken, sahiplerinin kaçan hayvanları yakalama çalışmaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, hem kurbanlık hayvan pazarlarında hem de hayvan kesim noktalarında hareketli geçerken, kentin bazı ilçelerinde ise sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar hem trafikteki sürücülerde hem de çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Kaçan danalar ile sahipleri arasında yaşanan kovalamacalar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Şerif Recepoğlu - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title