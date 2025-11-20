Haberler

İzmir'de Kumpir Zehirlenmesi Davası: İşletme Sahibinin Yargılanmasına Devam Edildi

Buca ilçesinde kumir yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüyle ilgili iş yeri sahibi N.D.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, gıda zehirlenmesi raporları dikkat çekiyor.

İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin iş yeri sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Davanın İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması, bu mahkemenin salonunun yetersizliği sebebiyle 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık iş yeri sahibi N.D, müştekiler, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi C.D. hakkında önceki celsede bulunulan suç duyurusunun akıbetinin beklenilmesini, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Maktulün kızı Bahar Zeyrek, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Sanık N.D. ise, "Çocuklarıma yedirmediğim hiçbir ürünü başkalarına yedirmem. Biz kendimiz de yedik." dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, işletme sahibi N.D. tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

Davanın iddianamesinde, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti"nden de 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

