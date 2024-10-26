İzmir'de 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi Başlatıldı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ifade ve dil becerilerinin geliştirilmesi hedefiyle "Küçük Eller Güçlü Kalemler" projesi yürütüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, projenin ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlerle ifade etmelerini desteklemeyi, dil becerilerinin geliştirilmesini amaçladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, projenin öğrencilerin düşüncelerini Türkçenin zenginliği ve gücüyle kağıda dökmelerine vesile olacağını belirterek, benzer projelerin devam edeceğini ifade etti.

Öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin de düzenleneceği projede, öğrencilerin yazdığı eserler yayımlanarak çeşitli etkinliklerde de sergilenecek.