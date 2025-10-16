Haberler

İzmir'de Kocası Tarafından Tabancayla Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşi tarafından vurularak hayatını kaybeden 69 yaşındaki İzadiye T'nin cenazesi, yakınları tarafından Taşköprü Camisi'nde düzenlenen törenle defnedildi. Eşinin ifadesinde, kadının uzun süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü ve psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kocası tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan İzadiye T'nin (69) cenazesi, Taşköprü Camisi'ne getirildi.

Burada yaşlı kadının kızı Arzu Gülcan taziyeleri kabul etti, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İzadiye T'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden eşi R.T'nin (70) ifadesinde, lenf kanseri olan eşinin 6 yıldır tedavi gördüğünü, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu, eşiyle sıklıkla tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay

Rafetpaşa Mahallesi'nde dün R.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İzadiye T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Şüpheli R.T. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
