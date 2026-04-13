İzmir'de 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Buca ilçesindeki Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinin ardından 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak'taki Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu yurtta 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi. Öğrenciler çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı